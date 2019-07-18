Происшествия
Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под ТверьюГазета.Ru 04:02
Директор департамента коммуникаций АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Тимонов назвал причины произошедшего отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС под Тверью.
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Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Обновлено в 02:57
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Общество
Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу
В Благовещенске начато строительство канатной дороги, которая соединит российский город с находящимся на противоположном берегу Амура китайским Хэйхэ, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:52
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Политика
Медведев дал старт программе по переходу на электронные паспорта
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев анонсировал начало замены бумажных паспортов граждан России на электронные.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания в Минске.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Кино
В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева
ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции
Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже более 15 лет.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Футбол
Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии
Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов
Отдельная система призвана вести мониторинг «содержательных» показателей социальных нацпроектов, объяснил другой собеседник РБК.
Обновлено в 01:00
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Политика
Украинский премьер захотел еще одних досрочных выборов в Раду через год
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка
Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами
"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
У НАТО готов ответ на выход России из ДРСМД, заявил Столтенберг
Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).
Обновлено 16 июля в 00:39