Директор департамента коммуникаций АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Тимонов назвал причины произошедшего отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС под Тверью.

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

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