Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под ТверьюГазета.Ru 04:02

Директор департамента коммуникаций АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Тимонов назвал причины произошедшего отключения трех энергоблоков на Калининской АЭС под Тверью.
Читать в источнике
Обсудить34

Подробнее о событии

Власти Тверской области заявили, что авария на АЭС не нарушила энергоснабжение в регионе

Интерфакс03:58

Правительство Тверской области: энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме

ТИА03:01

Стали известны подробности отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

RT на русском03:33

«Росэнергоатом» раскрыл последовательность событий на Калининской АЭС

РБК03:49

На Калининской АЭС отключились три энергоблока

РИА Новости02:10

Названа причина экстренной остановки трех энергоблоков Калининской АЭС

Телеканал 360°02:58

Руденя: профильные структуры держат на контроле ситуацию на Калининской АЭС под Тверью

ТАСС03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Обновлено в 02:57
Общество

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня

Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Общество

Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу

В Благовещенске начато строительство канатной дороги, которая соединит российский город с находящимся на противоположном берегу Амура китайским Хэйхэ, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:52
Кино

Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России

На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Общество

Во Францию вернется аномальная жара

В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Политика

Медведев дал старт программе по переходу на электронные паспорта

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев анонсировал начало замены бумажных паспортов граждан России на электронные.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания в Минске.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество

Почему Новосибирск попал в пятерку загрязненных крупных городов России

Обновлено в 00:03
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Кино

В Москве госпитализировали народного артиста Валерия Афанасьева

ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции

Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже более 15 лет.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией

Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Футбол

Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор колонии

Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке

В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов

Отдельная система призвана вести мониторинг «содержательных» показателей социальных нацпроектов, объяснил другой собеседник РБК.
Обновлено в 01:00
Политика

В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук

Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Политика

Украинский премьер захотел еще одних досрочных выборов в Раду через год

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил проведение досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами

"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

У НАТО готов ответ на выход России из ДРСМД, заявил Столтенберг

Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).
Обновлено 16 июля в 00:39
Главное