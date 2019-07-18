Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом. По их данным, отключение произошло из-за выключения одного из трансформаторов.

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

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