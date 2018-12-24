Происшествия

Под Туапсе сошла с рельсов электричка
BFM.ru
01:44

Электричка сошла с рельсов на Кубани. Это произошло под Туапсе, на станции Навагинская, в результате схода селя. Пострадали три человека, они попали в больницу, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.
BFM.ru01:44

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Три человека пострадали в результате схода электрички с рельсов на Кубани

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СК начал проверку по факту схода поездов в Туапсинском районе

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Два вагона электрички сошли с рельс в Туапсинском районе

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СК: при сходе вагонов в Туапсинском районе пострадали два человека

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Прокуратура и следком проверят факт схода поезда с рельс под Туапсе

РБК Краснодар02:23

В Сети появилось видео с места ЧП с электричкой под Туапсе

РИА Новости02:14

На месте крушения электрички в Краснодарском крае работают спасатели (видео)

Кубанские новости02:09
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В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте

Обновлено в 02:24
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В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
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Следственные органы побеседовали с российскими космонавтами, находившимися во время обнаружения отверстия в корабле "Союз МС-09", но допрос еще не проводился, сообщил журналистам в понедельник российский космонавт Олег Артемьев.
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Обновлено в 04:15
Происшествия

В Иркутской области самолет Ан-24 задел в аэропорту мачту освещения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту «Красноярск — Усть-Кут — Ленск».
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Происшествия

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Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя девушка

"В воскресенье около 21:00 мск на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:59
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В Ростове осуждены члены бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Северо-Кавказский окружной военный суд признал вину членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которая была запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Индии столкнулись 50 автомобилей

Не менее восьми человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения 50 автомобилей на шоссе в Индии из-за густого тумана и слабой видимости, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:15
Происшествия

На водохранилище под Ростовом ребенок утонул, провалившись под лед

Обновлено в 04:31
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла стрельба

Дорожный конфликт на улице Свободы в Москве закончился стрельбой, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Забайкалье 81-летняя пенсионерка отбилась от грабителей в масках

Неизвестные в масках разбили стекло в доме 81-летней пенсионерки, проникли внутрь и начали требовать деньги.
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Пассажирский поезд пять часов простоял в поле на западе Украины

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Рахов–Киев, на протяжении пяти часов простоял в поле в Тернопольской области, сообщает Громадское ТВ.
Обновлено в 03:28
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В центре Петербурга горело историческое здание

В одном из исторических зданий на Васильевском острове в Санкт-Петербурге случился пожар.
Обновлено в 04:14
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