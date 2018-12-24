Электричка сошла с рельсов на Кубани. Это произошло под Туапсе, на станции Навагинская, в результате схода селя. Пострадали три человека, они попали в больницу, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.

Под Туапсе сошла с рельсов электричка

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