Как сообщается в различных источниках, было выпущено всего 5 единиц такой техники. Они должны были служить в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР, поэтому назывались также самыми "тяжелыми лимузинами".

с чего всё началось

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