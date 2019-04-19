Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолетРоссийская газета 03:25

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ. Произошло это на аэродроме в Середке. Легкомоторный самолет зарегистрирован в Тверской области.

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

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