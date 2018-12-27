Происшествия

Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие
REGNUM
08:44

В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
REGNUM08:44

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ГИБДД: Водитель маршрутки, протараневшей поезд под Петербургом, ехал на красный свет

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«Мойка78» публикует фото с места ДТП маршрутки с поездом в Кудрово

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Новости Курортного района Санкт-Петербургавчера в 07:47
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Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

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Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека.
Обновлено в 08:44
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Политолог Ковтун объяснил, как он оказался в базе данных «Миротворца»

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Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии

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Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Общество

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
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Армия и оружие

Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний

Последние испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" показали, что его боевой блок способен разгоняться до скорости в 27 Махов.
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Вышинскому продлили арест до 27 января

Главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому продлили арест на один месяц — до 27 января 2019 года.
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Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

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Обновлено в 06:45
Футбол

Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол в «Бутырке»

Футбольного матча между командой заключённых в лице футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и командой администрации СИЗО не состоится.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»

Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.
Обновлено в 06:29
Экономика

Экономисты ВШЭ предупредили о недостаточном росте зарплат в 2019 году

Оборот розничной торговли за январь—ноябрь составил 2,6%, что превышает результаты 2017 года (+1,3%). «Рост реальных расходов на фоне замедления темпа роста реальных располагаемых доходов поддерживается снижением сбережений и ростом кредитования населения», — указывает Мисихина.
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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

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Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы

Обновлено в 08:28
Спорт

Допуск экспертов WADA к московской лаборатории завершится до 16 января

Процесс по допуску специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к московской лаборатории завершится до 16 января 2019 года.
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В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
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Полпред Киева Евгений Марчук сообщил, что подгруппа по безопасности Контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовала условия новогоднего перемирия, передает РИА "Новости".
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Футбол

Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В президиуме Федерации футбола Татарстана выдвинули новую кандидатуру на пост президента РФС.
Обновлено в 03:58
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Чемпионат Италии по футболу могут приостановить

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина раздумывает над тем, чтобы приостановить чемпионат Италии, передает "Советский спорт".
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Настя Ивлеева рассказала о закрытии шоу «Орел и Решка»

Популярное телешоу о путешествиях «Орел и Решка» закрывается. Об этом своим подписчикам рассказала ведущая шоу Анастасия Ивлеева.
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Кино

Умер российский актёр Дмитрий Матвеев

Советский и российский актёр Дмитрий Матвеев скончался на 66-м году жизни.
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Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России

Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
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