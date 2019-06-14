Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганамиLenta.ru вчера в 14:37
О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать».
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с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взглядвчера в 12:52
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«Пытались приставать к беременной». Местный житель рассказал, как начался конфликт в Чемодановке
Пенза-взглядвчера в 03:21
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