Происшествия

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчикаИнтерфакс 02:02

В поисках задействовано около 400 человек. Ребенка ищут сотрудники регионального управления МВД России, Росгвардии, Главного управления МЧС России и общественные организации "Доброспас" и "Лиза Алерт". Мальчика также ищут местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры.
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск
".
Омск здесь02:00

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Более 400 человек ищут пропавшего мальчика в Омской области. Как помочь

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Омичи массово выезжают на поиски трехлетнего Коли Бархатова

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Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи трёхлетнего Коли Бархатова

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Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей

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Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга

Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
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Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
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Водонаева решила забрать восьмилетнего сына из школы

Телеведущая Алена Водонаева решила забрать сына Богдана из школы.
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В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
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Ситуация постепенно становится спокойной.
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

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Политика

Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина

В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.
Обновлено в 04:25
Политика

«ЕР» удалила с сайта биографию Беглова после его слов о беспартийности

Страницу с биографией врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова удалили с сайта партии «Единая Россия».
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Финансы

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии

Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
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Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

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В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

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Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Космос

На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект

На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено 12 августа в 12:20
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Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»

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В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

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Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.
Обновлено вчера в 11:47
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
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Общество

Власти пригрозили участникам акции в Шиесе уголовными делами

Прокуратура Архангельской области опубликовала предостережение о возможных последствиях при участии в не согласованном с властями мероприятии, запланированном с 15 по 18 августа возле железнодорожной станции Шиес.
Обновлено вчера в 10:02
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Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах взрыва в Белом море

Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва ядерного источника в Белом море, который случился 8 августа 2019 года, сообщает «Фонтанка».
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