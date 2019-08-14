с чего всё началось

В поисках задействовано около 400 человек. Ребенка ищут сотрудники регионального управления МВД России, Росгвардии, Главного управления МЧС России и общественные организации "Доброспас" и "Лиза Алерт". Мальчика также ищут местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры.

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

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