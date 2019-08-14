Происшествия
Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчикаИнтерфакс 02:02
В поисках задействовано около 400 человек. Ребенка ищут сотрудники регионального управления МВД России, Росгвардии, Главного управления МЧС России и общественные организации "Доброспас" и "Лиза Алерт". Мальчика также ищут местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры.
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск".Омск здесь02:00
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