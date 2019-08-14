Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенкаРИА Новости вчера в 00:49
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД. По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа.
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск".Омск здесьвчера в 02:00
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Пропавшего в омской тайге мальчика будут искать в глубине болот. Какая нужна помощь
Город55.рувчера в 05:20
В правительстве опечалены результатами поиска мальчика на севере Омской области
РИА ОмскИнформвчера в 08:13
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Армия и оружие
Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться
Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT.
Обновлено 13 августа в 10:01
Происшествия
В омском Минздраве рассказали о состоянии найденного в лесу мальчика
В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трёхлетнего мальчика, который провёл в лесу более двух дней.
Обновлено в 07:45
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.
Обновлено в 08:25
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Космос
США отследили взрыв европейской ракеты в космосе
Как сообщила 18-я эскадрилья службы контроля космического пространства ВВС США (SPCS), третья ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите нашей планеты 22 июля примерно в 12:17 по московскому времени.
Обновлено в 08:18
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Газманов превысил предельно допустимую дозу омолаживающего препарата
Олег Газманов слывет не только одним из самых неисправимых оптимистов среди артистов шоубизнеса, но и человеком с отличным чувством юмора.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Сработали четко: глава «Уральских авиалиний» похвалил экипаж А321
Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов высоко оценил мастерство экипажа самолета А231, который совершил экстренную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 01:54
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос
Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%).
Обновлено в 04:41
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Общество
Минтруд утвердил список работ с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин подписал указ об утверждении списка работ с ограничением для женщин.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43