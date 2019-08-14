Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенкаРИА Новости вчера в 00:49
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД. По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа.
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск".Омск здесьвчера в 02:00
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Пропавшего в омской тайге мальчика будут искать в глубине болот. Какая нужна помощь
Город55.рувчера в 05:20
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Сызранцы прокомментировали подвиг Дамира Юсупова
Сызранцы гордятся своим земляком, волнуются и переживают.
Обновлено в 10:07
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Авто
Aston Martin будет делать гаражи для своих спорткаров
Компания Aston Martin объявила о создании подразделения Automotive Galleries and Lairs, специализирующегося на гаражах для британских спорткаров.
Обновлено в 08:08
Интернет
В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость
В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Культура
Актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В центре Лондона произошло нападение с ножом
Отмечается, что в полицию днём 15 августа поступило сообщение о нападении с ножом на Маршам-стрит.
Обновлено в 09:33
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Авто
Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая
Внедорожник на базе электрокара Chevrolet Bolt в настоящее время разрабатывается в стенах компании, но это не мешает GM выпускать новые экологически чистые кроссоверы на других рынках, например, в Китае.
Обновлено в 08:47
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22