Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенкаРИА Новости вчера в 00:49

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД. По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа.
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Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск
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Омск здесьвчера в 02:00

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На поиски Коли Бархатова направились опытные кинологи с собаками

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Омичи массово выезжают на поиски трехлетнего Коли Бархатова

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«Мальчика там нет и не было» — волонтеры подозревают, что пропавшего Коли нет в лесах

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Пропавшего в омском лесу малыша нашли: поиски остановлены

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Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолёта под Жуковским

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В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
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Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Происшествия

Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
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Сызранцы прокомментировали подвиг Дамира Юсупова

Сызранцы гордятся своим земляком, волнуются и переживают.
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Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
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Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
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Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
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Обновлено в 08:15
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Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
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Власти Гибралтара освободили членов экипажа иранского танкера

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Обновлено в 08:08
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В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость

В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
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Актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

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Отмечается, что в полицию днём 15 августа поступило сообщение о нападении с ножом на Маршам-стрит.
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Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая

Внедорожник на базе электрокара Chevrolet Bolt в настоящее время разрабатывается в стенах компании, но это не мешает GM выпускать новые экологически чистые кроссоверы на других рынках, например, в Китае.
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Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
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