с чего всё началось

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД. По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа.

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

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