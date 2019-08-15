Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД. По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа.

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Происшествия Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета отстранили от полетов В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что членов экипажа самолета А321, который утром 15 августа совершил аварийную посадку в подмосковном поле, отстранили от полетов.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Политика Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.

Здоровье В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.

Политика Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.

Происшествия Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.

Происшествия На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.

Политика Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.

Космос NASA проводит испытания нового марсохода на лавовых полях Исландии Именно поэтому NASA выбрало данное место для испытания нового марсохода, чья отправка на Марс запланирована на 2020 год.

Шоу-бизнес Пугачеву оштрафуют из-за забора Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Общество Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Происшествия Четыре рейса отправили на запасные аэропорты из-за тумана в Уфе Не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана четыре рейса, 15 августа сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Армия и оружие Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.