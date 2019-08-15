Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенкаРИА Новости вчера в 00:49
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД. По данным СК, мальчик пропал днем 13 августа.
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Происшествия
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета отстранили от полетов
В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что членов экипажа самолета А321, который утром 15 августа совершил аварийную посадку в подмосковном поле, отстранили от полетов.
Обновлено в 03:05
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
Обновлено в 01:04
Здоровье
В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники
Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.
Обновлено в 02:15
Политика
Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз
Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Происшествия
На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус
В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Космос
NASA проводит испытания нового марсохода на лавовых полях Исландии
Именно поэтому NASA выбрало данное место для испытания нового марсохода, чья отправка на Марс запланирована на 2020 год.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Пугачеву оштрафуют из-за забора
Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Происшествия
Четыре рейса отправили на запасные аэропорты из-за тумана в Уфе
Не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана четыре рейса, 15 августа сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено 13 августа в 07:50
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Игры
1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II
Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.
Обновлено вчера в 11:24