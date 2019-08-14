Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в омском лесуРязанский городской сайт вчера в 01:43
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Пропавшего в омской тайге мальчика будут искать в глубине болот. Какая нужна помощь
Город55.рувчера в 05:20
Мальчика, потерявшегося в Омской области, ищут на самолетах и квадроциклах
РИА ОмскИнформвчера в 00:30
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Финансы
Биржи США просели более чем на 3% на фоне опасений рецессии
Снижение котировок на основных фондовых биржах США более чем на 3% по итогам торгов послужило реакций рынка на инверсию доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии.
Обновлено вчера в 18:13
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в стране, опубликованный изданием "Новое время".
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Meizu снова предлагает пользователям увеличить память смартфонов
Новая программа распространяется на большинство смартфонов Meizu, которые после ремонта или увеличения памяти сохраняют обычную гарантию.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Обновлено вчера в 00:11
Здоровье
Более 600 неонатологов и педиатров Чечни пройдут переподготовку
«С начала года в федеральных симуляционно-тренинговых центрах уже прошли переподготовку 62 специалиста, всего повышение квалификации пройдут более 600 специалистов учреждений родовспоможения и педиатрических учреждений», — сообщается на сайте республиканского Минздрава.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
РФС пригрозил Шаронову трехматчевой дисквалификацией
Ранее РФС оштрафовал казанский «Рубин» на 1 миллион рублей, а тренера Шаронова — на 200 тысяч из-за того, что клуб и специалист не скрывали, что фактически Шаронов исполняет роль главного тренера команды.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Кино
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:20
Политика
Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
Обновлено в 07:05
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38