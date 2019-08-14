Происшествия

Трехлетний мальчик пропал в омском лесуРязанский городской сайт вчера в 01:43

Вечером во вторник, 14 августа, трехлетний мальчик пропал в омском лесу.
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Происшествия

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По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
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Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
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Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь

Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
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В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
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Боевики захватили пилота сбитого в Сирии истребителя Су-22

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