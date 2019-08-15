Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчикуRT на русском 06:37
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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с чего всё началось
15 августа 19:51 Губернатор области Александр Бурков: «Все мы переживали за судьбу малыша.НГС5513 августа в 23:16
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Политика
Секту «Домой в СССР» внесли в список экстремистов
В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло секту «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране организаций.
Обновлено в 09:29
Интернет
«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолёта под Жуковским
Самолёт совершил аварийную посадку сразу после взлёта с аэропорта в Жуковском В социальных сетях появился видеоролик взлёта и экстренной посадки самолёта Airbus А-321.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Могилу Людмилы Ивановой разграбили
Звезда фильма «Служебный роман» Людмила Иванова ушла из жизни в 2016 году.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Киберспорт
NAVI сыграли вничью с OG в групповом этапе The International 2019
Групповой этап The International 2019 в самом разгаре: NAVI показали готовность бороться с сильнейшими командами турнира.
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel
Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Обновлено в 09:51
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Офис «Роснефти» в Москве возобновил работу в обычном режиме
Центральный офис "Роснефти" в Москве, сотрудники которого сегодня были эвакуированы, возобновил работу в обычном режиме, сообщил ТАСС представитель компании.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 04:43
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Футбол
СМИ: проходивший просмотр в «Манчестер Юнайтед» футболист покончил с собой из-за травм
Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон, проходивший просмотр в английском "Манчестер Юнайтед", покончил с собой из-за частых травм в возрасте 20 лет.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье
В России растет число людей с синдромом Дауна
Лидерами по числу людей с синдромом Дауна стали республика Ингушетия, Костромская область и Алтай.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11