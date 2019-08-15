Происшествия

Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчикуRT на русском 06:37

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику

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В МЧС рассказали, что помогло выжить потерявшемуся в омской тайге мальчику

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Появилось видео спасения блуждавшего двое суток по омской тайге мальчика

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Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым

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В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло секту «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране организаций.
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Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолёта под Жуковским

Самолёт совершил аварийную посадку сразу после взлёта с аэропорта в Жуковском В социальных сетях появился видеоролик взлёта и экстренной посадки самолёта Airbus А-321.
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Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

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Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
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Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Звезда фильма «Служебный роман» Людмила Иванова ушла из жизни в 2016 году.
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
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NAVI сыграли вничью с OG в групповом этапе The International 2019

Групповой этап The International 2019 в самом разгаре: NAVI показали готовность бороться с сильнейшими командами турнира.
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Гаджеты

Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel

Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Обновлено в 09:51
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

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Происшествия

Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов

Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
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Офис «Роснефти» в Москве возобновил работу в обычном режиме

Центральный офис "Роснефти" в Москве, сотрудники которого сегодня были эвакуированы, возобновил работу в обычном режиме, сообщил ТАСС представитель компании.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
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Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга

Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
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Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
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Футбол

СМИ: проходивший просмотр в «Манчестер Юнайтед» футболист покончил с собой из-за травм

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон, проходивший просмотр в английском "Манчестер Юнайтед", покончил с собой из-за частых травм в возрасте 20 лет.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
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На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
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Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

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Лидерами по числу людей с синдромом Дауна стали республика Ингушетия, Костромская область и Алтай.
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Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
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