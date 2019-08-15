15 августа 19:51 Губернатор области Александр Бурков: «Все мы переживали за судьбу малыша.

с чего всё началось

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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