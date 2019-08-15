Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчикаРИА Новости 05:12

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
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с чего всё началось

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В «Лиза Алерт» рассказали, зачем брать в лес свисток

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Об успешном окончании поисков мальчика в омской тайге объявлено официально

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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

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Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
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В сети появились живые фото смартфона Realme с камерой на 64 Мп

В соцсети Twitter инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото первого смартфона Realme, оснащенного 64-мегапиксельной камерой.
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Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
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«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
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EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration

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Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
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