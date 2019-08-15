Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчикаРИА Новости 05:12
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Оценить380
с чего всё началось
Она рассказала корреспонденту NGS55.RU, что муж уехал вчера, 14 августа, в 5 утра на работу, а затем он с коллегами выдвинулся в Большеречье.НГС5513 августа в 23:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
Пассажир полностью заснял полет севшего на поле A321
Обновлено в 05:15
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
На Кубани 9-летняя девочка случайно убила своего 6-летнего брата
9 августа в вечерние часы на Кубани 9-летняя девочка по неосторожности убила своего 6-летнего брата.
Обновлено в 09:11
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Экономика
Донской завод «Цимлянские вина» возобновит производство 1 сентября
Запуск производства на заводе «Цимлянские вина» планируется возобновить 1 сентября.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Гаджеты
В сети появились живые фото смартфона Realme с камерой на 64 Мп
В соцсети Twitter инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото первого смартфона Realme, оснащенного 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 07:28
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Футбол
Мирзов рассказал, cколько минут готов провести на поле
Обновлено в 03:53
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Экономика
В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию
«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Игры
EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration
Обновлено в 07:44
Происшествия
Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
Обновлено в 09:07
Общество
Amazon отдаст на благотворительность нераспроданные товары
Компания Amazon объявила о запуске благотворительной программы Fulfillment by Amazon (FBA) Donations.
Обновлено в 07:21
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился романтическим фото с Ксенией Собчак
Новый возлюбленный скандально известной тележурналистки и светской дамы Ксении Собчак – 44-летний российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов обнародовал романтический снимок.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.
Обновлено вчера в 19:57
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
Обновлено 12 августа в 16:15
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
По данным Минэкономики, чистый прирост долга по потребкредитованию составил 1,8 трлн руб. за последние 12 месяцев, а весь потребительский спрос за тот же период — около 50 трлн руб.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36