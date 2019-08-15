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с чего всё началось

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

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