Происшествия

Под Омском из-за схода грузовых вагонов задерживаются поезда из Москвы
Газета.Ru
вчера в 23:40

В результате схода грузовых вагонов в Омской области ожидается задержка семи пассажирских поездов из Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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