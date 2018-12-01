В результате схода грузовых вагонов в Омской области ожидается задержка семи пассажирских поездов из Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Под Омском из-за схода грузовых вагонов задерживаются поезда из Москвы

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