Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвыГазета.Ru вчера в 16:36

По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
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Вениамин Кондратьев
В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.
— Вениамин Кондратьев, российский политикКубань 24 вчера в 17:06

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