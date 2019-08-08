Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрываРИА Новости вчера в 23:43
Инцидент произошел в среду в 22.20 мск на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканский. Столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего упали с тридцатиметрового обрыва. В обеих машинах были 45 человек.
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Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Гуркюфф стал главным тренером «Нанта»
Французский специалист Кристиан Гуркюфф занял пост главного тренера футбольного клуба "Нант", сообщается на официальном сайте французской команды.
Обновлено в 07:53
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Общество
Памятник маршалу Георгию Жукову установили в Монголии
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Стало известно о возможности США саботировать поставки российского газа в Европу
Реализация проекта трубопровода EastMed может стать шансом для США саботировать поставки российского газа в Европу с помощью «Северного потока – 2», пишет немецкое издание Junge Welt.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ
Накануне "Известия" со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.
Обновлено в 07:12
Космос
Венера превратилась в ад, Земля следующая
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Экономика
Росстат сообщил о серьезном росте цен на хлеб
В России за первые 7 месяцев этого года цены на хлеб выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подорожал черный хлеб.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации
Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.
Обновлено в 07:35
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк отдыхает на Ибице вместе с мамой и дочерью
Российская модель Ирина Шейк наслаждается жарким летним солнцем на берегу Средиземного моря вместе с мамой Ольгой и дочерью Леей.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Наука
Химики впервые получили двумерное золото
Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено вчера в 07:08