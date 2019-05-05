Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистамиРоссийская газета 11:38

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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В Новгородской области нашли захоронение убитых нацистами мирных граждан

РИА Новости06:39

Фото найденного под Новгородом захоронения мирных граждан, расстрелянных в годы ВОВ

РЕН ТВ08:57

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Московский Комсомолец07:17

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Lenta.ru09:56

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

RT на русском06:39

Под Новгородом найдены захоронения мирных граждан, расстрелянных оккупантами в годы ВОВ

ТАСС05:22

Захоронение времён ВОВ с останками мирных жителей обнаружено в Батецком районе

ВНовгороде.ру03:33
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При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
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Если в конце 2018 года на 10 тысяч населения в республике работало 34,6 врача и 93,6 медика среднего звена, то в первом квартале 2019 года их стало 31,4 и 84,9 человека соответственно.
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Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
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