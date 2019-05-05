Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистамиРоссийская газета 11:38
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
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Происшествия
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Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
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В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
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