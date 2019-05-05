Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистамиРоссийская газета 11:38

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

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