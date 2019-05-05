Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистамиРоссийская газета 11:38

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

Lenta.ru09:56

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

RT на русском06:39

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Московский Комсомолец07:17

В Новгородской области нашли захоронение убитых нацистами мирных граждан

РИА Новости06:39

Фото найденного под Новгородом захоронения мирных граждан, расстрелянных в годы ВОВ

РЕН ТВ08:57

Под Новгородом найдены захоронения мирных граждан, расстрелянных оккупантами в годы ВОВ

ТАСС05:22

Захоронение времён ВОВ с останками мирных жителей обнаружено в Батецком районе

ВНовгороде.ру03:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Обновлено в 15:38
Происшествия

Названа возможная причина возгорания самолета в Шереметьево

Названа возможная причина возгорания пассажирского самолета SSJ-100, который следовал рейсом из Москвы в Мурманск.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Появилось видео горящего самолета в аэропорту Шереметьево

Пользователи Сети публикуют фото и видео горящего самолета в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:51
Футбол

ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо»

Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» играл с «Виллем II». Встреча завершилась победой амстердамцев.
Обновлено в 15:17
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Кино

«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни

Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
Обновлено в 10:22
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево

Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено в 13:08
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти

Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Стала известна возможная причина возгорания лайнера в Шереметьево

Возгорание на пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли.
Обновлено в 15:33
Футбол

«Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии

«Зальцбург» обыграл венскую «Аустрию» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Австрии.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Футбол

Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
Обновлено в 14:59
Культура

Ушла из жизни Леонора Эллинская

Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Число жертв инцидента в Шереметьево возросло до 13 человек

Обновлено в 14:10
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

Обновлено в 13:56
Футбол

«Вальядолид» обыграл «Атлетик» и покинул зону вылета

Обновлено в 14:30
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
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