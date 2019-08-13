Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»Российская газета 06:00
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь". Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, судно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось, информации о пострадавших пока не поступало.
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Локализован пожар на неиспользуемом теплоходе «Святая Русь» под Нижним Новгородом
Интерфакс - Россия07:31
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