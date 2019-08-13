В ходе тушения трехпалубного речного теплохода «Святая Русь» на Волге ранг пожара увеличился до третьего. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.

Пожару на теплоходе «Святая Русь» присвоили третий ранг

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