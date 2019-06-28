Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги нарушено по техническим причинам, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД, занимающейся перевозками пассажиров в дальнем следовании).

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дороге

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