Происшествия

ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дорогеРИА Новости 02:34

Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги нарушено по техническим причинам, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД, занимающейся перевозками пассажиров в дальнем следовании).
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Движение поездов между Москвой и Петербургом восстанавливается. На станции Сходня частично отремонтировали похищенное и испорченное

Фонтанка.Ру06:55

Стало известно, когда возобновят движение поездов между Петербургом и Москвой

78.ru05:24

Движение по двум главным путям Октябрьской железной дороги стабилизировано после сбоя

Агентство Москва06:30

«Сапсаны» опаздывают в Петербург из Москвы из-за хищения оборудования

Петербургский дневник03:02

В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля

РИА Новости03:19

В РЖД объяснили сбой на Ленинградском направлении хищением техсредств

Rambler News Service02:28

Движение поездов по двум путям ОЖД полностью восстановлено

ТАСС07:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Шоу-бизнес

Рита Дакота осталась без багажа из-за «апокалипсиса» в Шереметьево

Обновлено в 05:22
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Общество

ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Политика

Кадыров рассказал, кто является «пятой колонной» в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью президента Владимира Путина, данное британскому изданию Financial Times, в частности он обратил внимание на президентскую фразу про предательство как «самое большое преступление, которое может быть на земле».
Обновлено в 05:50
Политика

Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты

Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Политика

Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20

Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 00:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
Обновлено в 07:14
Хоккей

Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой

Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.
Обновлено в 06:38
Экономика

Васильева разъяснила, как считаются зарплаты учителям

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, как рассчитываются зарплаты учителей.
Обновлено в 04:41
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Павел Воля трогательно поздравил жену Ляйсан Утяшеву с днем рождения

Ляйсан Утяшева празднует 28 июня 34-летие. Ее избранник Павел Воля трогательно поздравил отечественную спортсменку с праздником.
Обновлено в 01:16
Футбол

«Луч» объявил о возвращении Носова

Носов был вынужден покинуть наш клуб минувшей зимой, а теперь продолжит приносить пользу «Лучу»! — говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Владивостока.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Политика

ДНР и ЛНР освободили четырёх украинских пленных

Обновлено в 07:20
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Общество

На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция

На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Политика

В МИДе пообещали своевременно внести взнос в бюджет Совета Европы

Россия своевременно внесет свой взнос в бюджет Совета Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко 28 июня.
Обновлено в 06:42
Кино

Генри Кавилл сыграет нового Шерлока Холмса

Обновлено вчера в 21:40
Авто

В Группе PSA назначен новый руководитель в регионе Евразия

С 1 июля текущего года новым руководителем в регионе Евразия станет Пол Уиллкокс, сменив нынешнего вице-президента Янника Безара.
Обновлено в 05:45
Экономика

Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров

Акционеры банка «Восточный» на годовом собрании сформировали совет директоров из девяти человек.
Обновлено в 05:39
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
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