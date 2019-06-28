Происшествия
ФПК сообщила о сбое в движении поездов на Октябрьской железной дорогеРИА Новости 02:34
Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги нарушено по техническим причинам, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД, занимающейся перевозками пассажиров в дальнем следовании).
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Происшествия
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Общество
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Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
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Носов был вынужден покинуть наш клуб минувшей зимой, а теперь продолжит приносить пользу «Лучу»! — говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Владивостока.
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Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
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Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
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Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
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Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров
Акционеры банка «Восточный» на годовом собрании сформировали совет директоров из девяти человек.
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