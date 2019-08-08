Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водительRT на русском вчера в 21:38
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.
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Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В Уфе женщина погибла после укуса собаки
Обновлено в 03:40
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском
Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Экономика
Uniper отложила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС
Германская Uniper перенесла с конца 2019 года на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро", следует из материалов компании.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков
Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.
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Армия и оружие
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Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
Минтруд предложил изменить правила досрочного выхода на пенсию
«На досрочную пенсию не влияют периоды, когда россиянин не выполняет свои обязательства, но рабочее место сохраняется», — цитирует ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Дизайнер Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию из-за вызывающей "большое беспокойство" ситуации в стране.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика
«МегаФон» инвестирует в обновление розницы
Обновление в ближайшей перспективе затронет до 1 тыс. салонов. «Речь не идет о расширении розничной сети»,— подчеркнул господин Соболев.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса
В Красноярском крае возбудили дело по факту обнаружения незаконной заготовки древесины, которая вырубалась под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
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Обновлено вчера в 23:28
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Авто
Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45