Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водительRT на русском вчера в 21:38

На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.
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Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

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