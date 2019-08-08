Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водительRT на русском вчера в 21:38

На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения

РБКвчера в 22:37

Фура с сухим льдом разрушилась на трассе в Красноярском крае

ТАССвчера в 21:52

Водитель погиб в результате разрушения фуры в Красноярском крае

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Водитель погиб при разрушении фуры под Красноярском

РЕН ТВвчера в 21:37

Под Красноярском водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения

РИА Новостивчера в 21:19

На въезде в город Назарово взорвалась фура. Водитель погиб

Назарово-Онлайнвчера в 21:16

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

RT на русскомвчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия

Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар

Обновлено вчера в 23:30
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено вчера в 07:25
Общество

ООН составила руководство по спасению мира для лентяев

ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Обновлено вчера в 17:16
Общество

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе

Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено вчера в 08:21
Политика

В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» по Лукаку

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»

Обновлено вчера в 06:44
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics анонсировала выпуск новых смартфонов Galaxy Note 10 и Note 10+.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

На Алтае туристка погибла во время камнепада в горах

Обновлено вчера в 08:53
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

В российском ударном беспилотнике «Охотник» нашли американский след

Обновлено вчера в 17:16
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Обновлено вчера в 20:24
Теннис

Павлюченкова уступила Остапенко во втором круге турнира в Торонто

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Торонто (Канада).
Обновлено вчера в 17:36
Технологии

«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено вчера в 16:01
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Главное