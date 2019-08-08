Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водительRT на русском вчера в 21:38
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.
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Происшествия
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Происшествия
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.
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Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
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Происшествия
В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля
В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
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Обновлено вчера в 18:46
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Напомним, что Индия и Пакистан являются ядерными державами; между ними со времен провозглашения в 1947 году независимости от Великобритании неоднократно вспыхивали вооруженные конфликты и полноценные войны.
Обновлено вчера в 14:56
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Обновлено вчера в 13:08
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Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
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Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории склада боеприпасов в Ачинске, где ранее произошел пожар, передает РИА "Новости" В Минобороны добавили, что инженерные работы начаты ради безопасности жителей региона.
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Несколько клубов РПЛ заинтересованы в переходе Громыко
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Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам совместно с властями Сахалинской области разработать меры по активизации бизнеса на Курилах, включая налоговое стимулирование, сообщается на сайте кабмина.
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