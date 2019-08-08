Происшествия

Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском краеИзвестия 05:07

Взрывная волна оторвала капот у соседнего автомобиля, пишет ИА KrasnoyarskMedia. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.
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Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:30, Вашингтон
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