Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»Life.ru вчера в 07:04
Хулиганов ищут в поселке Гостомель, где и произошло нападение, а также во всей Киевской области. Для этого полицейские ввели план "Перехват".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинского депутата обрызгали слезоточивым газом и облили странной жидкостью в Киеве
Телеканал 360°вчера в 10:11
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 02:16
Авто
В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 02:23
Технологии
The Hill: Нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу
К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Российских моряков у берегов Камеруна захватили пираты
Обновлено вчера в 08:38
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки в магазинах лицом
Россияне смогут расплачиваться за покупки с помощью биометрии — по отпечатку пальца и по лицу.
Обновлено вчера в 02:00
Футбол
Дуглас Сантос рассказал, как общается в раздевалке «Зенита»
Левый защитник «Зенита» поведал, с кем из игроков общается на тренировках.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Общество
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 20:48
Общество
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:52
Путешествия
Эксперт рассказал, что мешает распространению all inclusive в России
Активному распространению системы обслуживания all inclusive на курортах южных регионов России мешает то, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран, и не могут рассчитывать на продолжительный пляжный сезон, в отличие от турецкой Антальи, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26