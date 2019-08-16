Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»Life.ru вчера в 07:04

Хулиганов ищут в поселке Гостомель, где и произошло нападение, а также во всей Киевской области. Для этого полицейские ввели план "Перехват".
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Виталий Николаевич Куприй
Украинский политик
Украинский политик. Народный депутат Верховной рады Украины 8-го созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. До июля 2018 года член партии УКРОП.
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