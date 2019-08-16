Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»Life.ru 07:04
Хулиганов ищут в поселке Гостомель, где и произошло нападение, а также во всей Киевской области. Для этого полицейские ввели план "Перехват".
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Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Политика
Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших на заработки мигрантов
Обновлено в 05:54
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Космос
Германия и Россия могут провести совместную миссию по изучению Венеры
В Германском центре авиации и космонавтики (DLR) заявили, что исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко во время своей рабочей поездки в ФРГ обсуждал с немецкими специалистами их возможное участие в совместной миссии по изучению Венеры.
Обновлено вчера в 08:53
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено в 18:30
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Политика
ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Кино
Юэн МакГрегор может сыграть в сериале по «Звездным войнам»
Обновлено в 08:22
Здоровье
В Петербурге откроется отделение рассеянного склероза при ГКБ № 31
В Северной столице откроется отделение медицинской реабилитации на 35 мест для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Обновлено в 07:37
Энергетика
Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире
Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено в 11:26
Театры
Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра
Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Обновлено в 08:24
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах
Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.
Обновлено в 20:18