Хулиганов ищут в поселке Гостомель, где и произошло нападение, а также во всей Киевской области. Для этого полицейские ввели план "Перехват".

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

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