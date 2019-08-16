Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»Life.ru вчера в 07:04
Хулиганов ищут в поселке Гостомель, где и произошло нападение, а также во всей Киевской области. Для этого полицейские ввели план "Перехват".
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Украинского депутата обрызгали слезоточивым газом и облили странной жидкостью в Киеве
Телеканал 360°вчера в 10:11
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Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Ученица Максима Фадеева из «Голос.Дети» выпустила клип на песню «Беги»
После наставник Максим Фадеев стал ее продюсером. В 2019 году певица взяла сценический псевдоним FIKA.
Обновлено вчера в 16:14
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Энергетика
Rystad Energy: За пятилетку «Газпром» увеличил добычу больше всех в мире
Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Парламентарий из Гренландии Айя Чеминиц Ларсен негативно оценила сообщения СМИ о желании президента США Дональда Трампа купить остров, заявив, что это может привести к разрушению ценностей коренного населения.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Су-57Э и Ил-112ВЭ представят на МАКС-2019
В Ростехе отметили, что и Су-57Э, и Ил-112ВЭ уже получили экспортную документацию и Рособоронэкспорт готов к поставкам этих самолётов иностранным покупателям.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено 14 августа в 18:53
Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Еще в двух районах Приморья объявлен режим ЧС из-за тайфуна «Кроса»
Еще два района Приморья – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район – попали в зону подтопления – в них объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах
Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Кино
«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ
Обновлено вчера в 14:04
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Суд Берлина защитил право хора мальчиков не принимать девочку
В пятницу стало известно, что в Берлине мать девятилетней девочки подала в суд в связи с тем, что ее дочь не взяли в Государственный кафедральный хор мальчиков.
Обновлено вчера в 15:27
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено вчера в 21:50
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Немецкая компания отказалась от покупки 85 автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, занимающаяся прокатом автомобилей, отказалась от покупки 85 электромобилей Tesla Model 3 на сумму $5,55 млн.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Москве мужчина с топором потребовал в банке закрытия кредита
В пресс-службе центрального округа Росгвардии проинформировали о том, что в Москве задержали нетрезвого мужчину, который ворвался в банк с топором и требовал закрыть его кредит.
Обновлено в 00:17