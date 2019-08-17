СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.

с чего всё началось

Археологи обнаружили на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью погребение греческой колонизации Крымского полуострова. Об этом сообщил ТАСС руководитель Мирмекийской экспедиции, заведующий сектором северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

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