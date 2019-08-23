В Калужской области в ходе спецоперации ФСБ пресекли деятельность экстремистов. Информацию об этом распространил ЦОС ФСБ России. В сообщении говорится, что в религизно-экстремистскую ячейку входили шесть уроженцев Средней Азии.

Хоккей Хоккеист Кузнецов лишен бронзы чемпионата мира-2019 Хоккеист Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019.

Происшествия Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Авто Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре Продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения стартуют 5 сентября этого года сразу же после дебюта на мотор-шоу в китайском Чэнду.

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.

Экономика В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг» Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.

Политика Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.

Армия и оружие Стало известно о приобретении США танка Т-90 Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Шоу-бизнес Сын Верника вытер нос пятитысячной купюрой На фотографии молодой человек вытирает нос пятитысячной купюрой.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Армия и оружие Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.

Политика Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия В Ставропольском крае горит лес Возгорание сухой травы привело к лесному пожару в Грачевском районе Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общество Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.