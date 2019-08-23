Политика
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»Российская газета 08:35
В Калужской области в ходе спецоперации ФСБ пресекли деятельность экстремистов. Информацию об этом распространил ЦОС ФСБ России. В сообщении говорится, что в религизно-экстремистскую ячейку входили шесть уроженцев Средней Азии.
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В Калужской области пресекли группировку, финансирующую террористов
Московский Комсомолец Калуга08:12
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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