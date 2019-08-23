Политика

Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»Российская газета 08:35

В Калужской области в ходе спецоперации ФСБ пресекли деятельность экстремистов. Информацию об этом распространил ЦОС ФСБ России. В сообщении говорится, что в религизно-экстремистскую ячейку входили шесть уроженцев Средней Азии.
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В Калужской области пресекли группировку, финансирующую террористов

Московский Комсомолец Калуга08:12

Деньги в ИГИЛ отправляли с территории Калужской области

ГТРК Калуга07:55

В Калужской области ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки, спонсировавшей ИГ

ТАСС06:46

В Калужской области раскрыли ячейку исламистов

Интерфакс06:59

В Калужской области раскрыли ячейку, финансировавшую террористов

РИА Новости06:49

Исламистов, финансирующих ИГ, задержали в Калужской области

Kaluga24.tv07:52

Видео задержания спонсоров ИГИЛ* под Калугой

РЕН ТВ06:53
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Захват джихадистов под Калугой. Видео

Вести.UZ10:35
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Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

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В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли дал официальный комментарий лиги по поводу ситуации с российским форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым.
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Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

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«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола

Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
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Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения

Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Кристина Бродская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения супруга на официальной странице в Instagram.
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Культура

Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»

Телеведущий Евгений Киселев ушел с телеканала «Прямой». В эфире канала он вел передачу «Итоги».
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Наука

Как работает альцгеймерическая мутация

Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено в 01:24
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Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

СКР опубликовал видео распыления газа на митинге 27 июля в Москве

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Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

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Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
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Политика

Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач

Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
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Общество

Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»

В Британии шесть подруг откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и прочитали "пугающе точные" предсказания, пишет таблоид Mirror.
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Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

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Пропавшую под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку нашли живой.
Обновлено 21 августа в 16:07
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
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Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Авто

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В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
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Политика

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Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
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Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото

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Политика

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Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
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Политика

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В США в продаже появились футболки с изображением острова Гренландия в составе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может пропустить игру 3-го тура АПЛ против «Норвича» из-за травмы лодыжки.
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Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

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Кино

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
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