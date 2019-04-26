Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»Экономика сегодня 09:11

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ. Комплекс предназначен для подавления каналов связи в радиусе до восьми тысяч километров.
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Под Калининградом установят комплекс РЭБ, который охватит всю Европу

РЕН ТВвчера в 18:19

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Газета.Ru07:08

Заглушить военную связь в Европе: Россия разворачивает уникальную систему РЭБ под Калининградом

ТК Звезда03:54

В Калининградскую область перебросили комплекс средств радиоэлектронной борьбы

Клопс02:07

Польша усилила свою авиацию, узнав о русской «суперглушилке» в Калининграде

Царьград09:31

Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом

Известиявчера в 19:14

В России разработаны сразу несколько комплексов по борьбе с беспилотниками

REGNUM24 апреля в 07:48
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Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Футбол

«Спартак» уволил своих топ-менеджеров

В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Участница шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера

25-летняя звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина выходит замуж.
Обновлено в 07:35
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Политика

Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина

Обновлено в 08:05
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика

Алексей Текслер назначил первого вице-губернатора Челябинской области

Как Алексей Текслер листает кадры Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта.
Обновлено в 04:52
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Наука

Ученые раскрыли тайну фиолетовых радуг в арктическом небе

Обновлено в 08:33
Футбол

Роналду опубликовал милое фото с дочками

Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Политика

В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных

Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина открыла душу: о раке и разводе

Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы "Судьба человека", где рассказала о о разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым.
Обновлено в 05:45
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Кино

Google добавил перчатку Таноса, которая стирает результаты поиска

Обновлено в 09:15
Политика

Польша прокомментировала идею Макрона сократить Шенгенскую зону

Представитель польского МИД Эва Сувара отреагировала на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о сокращении Шенгенской зоны, напомнив, что Польша не только пользуется благами Евросоюза, но и несет нагрузки.
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Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
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