Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»Экономика сегодня 09:11
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ. Комплекс предназначен для подавления каналов связи в радиусе до восьми тысяч километров.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
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