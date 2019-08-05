Общество
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводкаРБК вчера в 23:56
На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi с 64-Мп камерой предстанет 7 августа
Любопытно, что на 8 августа презентацию смартфона с 64-мегапиксельной камерой наметила компания Realme.
Обновлено в 01:23
Экономика
Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Авто
Опубликованы первые фото обновленной Toyota Yaris
В Сети появились шпионские снимки, демонстрирующие, как будет выглядеть Toyota Yaris 2020 модельного года.
Обновлено в 00:27
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве
Сексуальная, красивая, талантливая Дженнифер Лопес прилетела в Москву, чтобы спустя семь лет дать единственный концерт "It's my party" на открытом стадионе "Динамо".
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:31
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Москве мусоровоз сбил пешехода
На северо-западе столицы мусоровоз сбил пешехода. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Обновлено в 01:31
Политика
Силуанов оценил новые санкции США
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, что произойдет после введения США второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено 03 августа в 19:05
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега
Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено вчера в 20:49
Баскетбол
Мозгов раскрыл детали контракта с «Химками»
Центровой БК «Химки» Тимофей Мозгов рассказал о деталях своего контракта с подмосковным клубом.
Обновлено в 00:53
Общество
Новый онлайн-сервис создали для столичных предпринимателей
Для предпринимателей Москвы был запущен новый онлайн-сервис «Индивидуальная траектория развития», разработанный в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Обновлено в 01:32
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено вчера в 18:34
Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32