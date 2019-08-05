Общество

Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводкаРБК вчера в 23:56

На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
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