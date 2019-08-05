Общество
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводкаРБК вчера в 23:56
На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
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Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
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Из-за обилия татуировок сына Елены Яковлевой даже называли фриком. Но Денис себя таким не считает.
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Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний
Наиболее значительными в 2011–2015 годах были экономические потери от смертности от рака легкого среди мужчин — $1,2 млрд, а также от рака молочной железы — $0,64 млрд.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Шесть человек пострадали в ДТП на 376-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено 03 августа в 11:30
Кино
Поездки в метро по Единой карте петербуржца временно станут дешевле
С 1 сентября по 31 декабря поездки в метро для владельцев карты «Мир» и Единой карты петербуржца обойдутся немного дешевле, чем обычно.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега
При выборе не стоит всецело ориентироваться на размер, стоящий на кроссовках, — главное, чтобы в них было комфортно.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Армия приступила к дезинфекции территорий Приамурья после паводка
Обновлено вчера в 22:07
Культура
Последний день голосования: краснотурьинский проект на третьем месте
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Обновлено в 00:04
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Кемерове из окна многоэтажки мужчина упал на авто
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80
Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:47
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
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Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На севере Красноярского края пропал тушивший лес пожарный
Пожарный, тушивший лес в Эвенкии на севере Красноярского края, пропал на территории Байкитского лесничества.
Обновлено в 00:44
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28