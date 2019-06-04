Происшествия
Под Екатеринбургом загорелись складыДни.ру 02:55
В Свердловской области три часа горели склады с лакокрасочной продукцией. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план (дорожную карту) по реализации механизма "регуляторной гильотины", сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова: «Уже приходит время окончательно проститься»
Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, уже несколько месяцев находится за границей.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Красноярске потушили крупный пожар на складе ГСМ
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Транспорт
СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиков
Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери
Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Уфе загорелся ангар научного предприятия
Обновлено в 01:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве помощника депутата рассказал, что Бакланов просил его застрелить
Обновлено в 03:00
Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Общество
Россиянам готовят дополнительные алименты на детей
Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье.
Обновлено в 02:40
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Погибших в Ашинской катастрофе вспоминают по всей России
Погибших в Ашинской катастрофе сегодня вспоминают по всей России.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Российские военные и техника примут участие в параде в Минске
"Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:59
Авто
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса
Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
Обновлено в 00:41
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Обновлено в 02:40
Наука
Генное редактирование может сократить жизнь
Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
Обновлено в 00:43
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Большинство регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат нет, но в правительстве решили поддерживать уровень жалований на целевых уровнях.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба
«Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39