Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»RT на русском 07:54

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

Общество Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.

Футбол «Спартак» покинут сразу два руководителя клуба Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.

Политика В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Религия Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Политика Путин заявил о возможности встречи с Зеленским Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.

Политика Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.

Футбол Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.

Политика Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.

Политика Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.

Происшествия У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.

Политика Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".

Политика Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.

Политика Песков: Путин не спит, Путин работает Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков пошутил, заявив, что российский лидер Владимир Путин вполне может обходится без сна и много работать.

Политика Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Политика Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Происшествия Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Культура Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.

Космос Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.

Политика Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".