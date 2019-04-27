Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»RT на русском 07:54

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Астраханской области военные выполнили первые пуски из РСЗО «Торнадо-С»

РИА Новости08:25

Боевые пуски из новейших РСЗО проведены под Астраханью

Газета.Ru08:14

Военных связистов подняли по тревоге и потребовали срочную видеосвязь

47 новостей24 апреля в 06:58

В Астрахани артиллеристов на «Торнадо-С» подняли по тревоге

КП - Волгоград24 апреля в 08:56

Под Астраханью по тревоге подняты дивизионы реактивного артиллерийского соединения

Астрахань FM24 апреля в 10:06

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

RT на русском07:54

В Астраханской области подняли по тревоге артдивизионы большой мощности

ГТРК Лотос24 апреля в 06:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Футбол

Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

Обновлено в 10:52
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Культура

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Экономика

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»

Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Культура

Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
Обновлено в 09:30
Происшествия

МЧС: пожар на «Красмаше» возник из-за нарушения техники безопасности

Обновлено в 01:42
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено вчера в 07:12
Экономика

Китай и ОАЭ оформили сделки на 3,4 млрд долларов

Объединенные Арабские Эмираты подписали две сделки с КНР на общую сумму 3,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли из шахты тела всех 17 погибших горняков

Тела всех погибших горняков были извлечены из-под завалов. Напомним, что на шахте «Схидкарбон» утром 25 апреля произошёл взрыв метана.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Индийские военные выбрали израильские 155-мм гаубицы

По неподтвержденной информации, консорциум Elbit Systems/Bharat Forge снизил цену даже ниже стоимости 155-мм гаубицы "Дхануш" индийской разработки, первые шесть образцов которой компания Ordnance Factory Board передала армии 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Гаджеты

Китайцы готовят массовый выпуск смарт-очков

Обновлено в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реактивная система залпового огня
Ракетное оружие
Комплекс вооружения, включающий многозарядную пусковую установку и реактивные снаряды, а также вспомогательные средства, такие, как транспортная или транспортно-заряжающая машины и другое оборудование. РСЗО относится к реактивному оружию, такие системы состоят на вооружении сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских флотов многих стран.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное