Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»RT на русском 07:54
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
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Под Астраханью по тревоге подняты дивизионы реактивного артиллерийского соединения
Астрахань FM24 апреля в 10:06
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