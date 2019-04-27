Армия и оружие

Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»Слово и Дело 12:50

Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С». Военные мероприятия проводились в рамках тактических манёвров на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
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Боевые пуски из новейших РСЗО проведены под Астраханью

Газета.Ru08:14

В Астраханской области военные выполнили первые пуски из РСЗО «Торнадо-С»

РИА Новости08:25

Первые боевые пуски: «Торнадо-С» отстрелялись на полигоне Капустин Яр

Вести.Ru08:20

Расчеты новых РСЗО «Торнадо-С» провели первые боевые стрельбы в Капустином Яре

ТАСС08:18

Под Астраханью провели боевые стрельбы из системы «Торнадо-С»

Российская газета08:58

Российские артиллеристы выполнили первые пуски из РСЗО «Торнадо-С»

Московский Комсомолец08:12

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

RT на русском07:54
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