Армия и оружие
Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»Слово и Дело 12:50
Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С». Военные мероприятия проводились в рамках тактических манёвров на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
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Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
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Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
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Космос
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Событие 2017 года, получившее название GW170817, стало первым в мире наблюдением гравитационных волн от двух нейтронных звезд, которые вращались друг относительно друга и затем слились в черную дыру.
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Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
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