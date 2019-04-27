Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»Слово и Дело 12:50

Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С». Военные мероприятия проводились в рамках тактических манёвров на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»

Футбол «Барселона» стала чемпионом Испании по футболу «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.

Музыка Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети» Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.

Игры В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Происшествия Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Футбол Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.

Экономика Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Гаджеты OnePlus подтвердила в тизере тройную тыльную камеру OnePlus 7 Pro Точная дата выхода нового продукта компании Oneplus пока неизвестна, но ранее известные журналисты из Индии утверждали, что анонс Oneplus 7 Pro планируется на 14 мая этого года, а его выпуск на 22 мая.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Космос LIGO и Virgo наблюдали слияние двух нейтронных звезд Событие 2017 года, получившее название GW170817, стало первым в мире наблюдением гравитационных волн от двух нейтронных звезд, которые вращались друг относительно друга и затем слились в черную дыру.

Общество Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

Политика Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе» По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".