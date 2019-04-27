Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»RT на русском 07:54
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
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Под Астраханью по тревоге подняты дивизионы реактивного артиллерийского соединения
Астрахань FM24 апреля в 10:06
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
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