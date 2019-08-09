Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасовРИА Новости 01:39
Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Новый пожар на военном складе в селе Каменка начался в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Обновлено в 01:20
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Происшествия
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