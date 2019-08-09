Происшествия

Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасовРИА Новости 01:39

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Новый пожар на военном складе в селе Каменка начался в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.
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Число пострадавших во время двух ЧП на арсенале под Ачинском увеличилось до 31

Говорит Москва03:59

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе потушен

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Новые взрывы: на складе боеприпасов под Ачинском возобновился пожар

Евразия Daily09 августа в 11:19

Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском

Известия01:34

Горение на военных складах под Ачинском ликвидировано

РЕН ТВ01:18

Горение на военных складах в Красноярском крае ликвидировали

ТАСС01:09

Горение на военных складах под Ачинском ликвидировали

Вечерняя Москва02:18
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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