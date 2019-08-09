Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасовРИА Новости 01:39
Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Новый пожар на военном складе в селе Каменка начался в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Обновлено в 04:52
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 04:05
Космос
Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету
Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Кино
Поклонников Елены Малышевой ждёт тяжёлое разочарование
Прославленный режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой девятый фильм.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Теннис
Директор «Мастерса» в Монреале: Наши болельщики любят Медведева
Директор соревнований в Монреале Эжен Лапьер рассказал о своих ожиданиях от финального матча турнира между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.
Обновлено в 08:01
Общество
Ученые обнаружили мутацию в генах Оззи Осборна
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 08:00
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Новая «Миссис Россия» прокомментировала свою победу в конкурсе
На своей странице в Instagram новая «Миссис Россия» написала, что испытывает счастье, радость, гордость за себя и не может передать те ощущения, которые она испытывает после победы в конкурсе.
Обновлено в 09:19
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от нового сезона.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30