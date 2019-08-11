Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Новый пожар на военном складе в селе Каменка начался в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.

Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов

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