Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасовРИА Новости 01:39
Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщил руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Новый пожар на военном складе в селе Каменка начался в пятницу вечером. По данным Минобороны, причиной ЧП стал удар молнии в стеллаж с боеприпасами.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Политика
В Херсоне обыскали судно, якобы поставлявшее топливо в Севастополь
Прокуратура утверждает, что в 2015 году это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.
Обновлено в 05:17
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Культура
«Юмор-Camp» на EXTREME Крым завершился победой симферопольской команды на гала-концерте
Вернадского, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Ресурсный молодежный центр за помощь и содействие в проведении фестиваля "Юмор-Camp 2019" и поддержку молодых проектов для твоческой и талантливой молодежи.
Обновлено в 06:42
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено в 06:03
Хоккей
«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» по буллитам
Обновлено в 05:43
Кино
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Альпинист из Москвы получил травму ноги в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели эвакуировали на вертолете и передали медикам альпиниста из Москвы, который получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане
Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Испании в террасу бара врезался автомобиль
Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Обновлено в 05:53
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
«Монако» нашел замену Фалькао в чемпионате Испании
Фалькао с большой долей вероятности скоро покинет «Монако».
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Бэйл попал в заявку «Реала» на матч с «Ромой»
Обновлено в 04:46
Космос
Китайцы заставили роботов-собак перевозить людей и буксировать минивэн
Обновлено вчера в 16:27
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06