Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролейПРАЙМ 02:23

В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

с чего всё началось

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

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