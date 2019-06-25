Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролейПРАЙМ 02:23

Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
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Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
РИА Новости02:49

Подробнее о событии

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Вести.Хайтек04:49

Mail.ru заменит пароли пользователей на одноразовые коды

Коммерсантъ03:50

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

ПРАЙМ02:23

Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

ТАСС03:10

Mail.ru откажется от паролей

Говорит Москва02:30

Компания Мейл.ру планирует отказаться от использования пароля при входе пользователей в электронный почтовый ящик

Эхо Москвы03:30

Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

РБК02:02
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Политика

Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
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Происшествия

Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург

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Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

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Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Авто

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Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини

На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

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Обновлено в 03:00
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Общество

В Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников «Алые паруса»

Как подсчитали петербургские власти, в этом году за праздником «Алые паруса» наблюдали почти полтора миллиона человек, передает корреспондент ОТР Александра Коткова.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска в среду обитания

Обновлено в 01:50
Происшествия

На пенсионерку с Урала завели уголовное дело об оправдании терроризма в соцсетях

В Челябинске в отношении 59-летней женщины возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Экономика

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В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 03:41
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

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Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Здоровье

Два отделения детской больницы переехали в новое помещение в Ярославле

Два отделения – пульмонологическое и педиатрическое уже переехали в новое помещение.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Вильям Карлссон подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» планирует заключить восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном.
Обновлено 23 июня в 11:22
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам

«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году

Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41
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