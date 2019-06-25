Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролейПРАЙМ 02:23
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
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с чего всё началось
В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать", - прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.РИА Новости02:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Политика
Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург
Обновлено в 03:27
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Авто
Geely выводит на рынок кроссовер Atlas Pro с новым дизайном
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Общество
В Петербурге прошёл традиционный праздник выпускников «Алые паруса»
Как подсчитали петербургские власти, в этом году за праздником «Алые паруса» наблюдали почти полтора миллиона человек, передает корреспондент ОТР Александра Коткова.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
На пенсионерку с Урала завели уголовное дело об оправдании терроризма в соцсетях
В Челябинске в отношении 59-летней женщины возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле
Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Здоровье
Два отделения детской больницы переехали в новое помещение в Ярославле
Два отделения – пульмонологическое и педиатрическое уже переехали в новое помещение.
Обновлено в 04:51
Хоккей
Вильям Карлссон подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» планирует заключить восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном.
Обновлено 23 июня в 11:22
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Свыше 1500 бронеавтомобилей «Тигр» поставили заказчикам
«В общей сложности компанией поставлено заказчикам более 1,5 тысячи "Тигров", которые в настоящее время успешно эксплуатируются в 16 странах мира», - цитирует его ТАСС.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Госиспытания бомбы «Дрель» завершатся в 2019 году
Государственные испытания российской бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году.
Обновлено в 03:41