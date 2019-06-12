Почти вся Абхазия осталась без электричестваРБК вчера в 14:03

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго» в Facebook.

Почти вся Абхазия осталась без электричества

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