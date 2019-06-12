Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричестваРБК 14:03
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго» в Facebook.
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Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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МВД назвало число задержанных участников акции в центре Москвы
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Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Сестрорецке начался крупный пожар
В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
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Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал петицию за отмену петиции, призывающей уволить его с занимаемого поста.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
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Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено вчера в 08:45
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
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Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Дэниелом Джеймсом
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Дэниелом Джеймсом.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
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Общество
Более 30 тыс. человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади
Посвященный празднованию Дня России концерт на Красной площади посетили свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Авто
Uber представляет самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Сегодня компания Uber Technologies представляет в Вашингтоне свой новейший самоуправляемый автомобиль на базе Volvo XC90.
Обновлено в 10:15
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
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Обновлено вчера в 11:24
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
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Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51